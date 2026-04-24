Під час випікання бісквіт може виглядати ідеально, але після виймання з духовки швидко осідати й втрачати форму. І часто причина не в рецепті, а у звичних помилках під час приготування. Ukr.Media розповідає, чому ваш бісквіт не тримає форму.

Недостатньо збиті яйця

Одна з головних причин невдалого бісквіта – погано збиті яйця. Для такого тіста потрібна густа і щільна піна, а маса має збільшитися в об'ємі щонайменше у два-три рази.

Якщо цього не сталося, структура тіста буде недостатньо стабільною, тому готовий бісквіт не триматиме форму.

Занадто висока температура

Бажання пришвидшити випікання часто лише шкодить. Якщо поставити духовку на 200°C, бісквіт спечеться за 20 хвилин, але скоринка підгорить, а середина вийде сирою.

І після виймання з духовки така випічка втрачає форму і провалюється сама в себе. Надійнішим варіантом є 160°C і 40 хвилин.

Часте відкривання духовки

Ще одна поширена помилка – постійно перевіряти бісквіт, відкриваючи дверцята духовки. Через це всередину потрапляє холодне повітря, яке псує структуру тіста.