У першому колі арбітр не зарахував два голи Ромелу Лукаку

У суботу, 22 червня, чемпіонат Європи продовжиться поєдинками другого туру у групах E та F. Стартує ігровий день о 16:00 у Гамбурзі матчем між Грузією та Чехією. Дебютант континентальної першості спробує взяти реванш за прикру поразку від Туреччини (1:3) у першому турі. Чехи, які ведучи у рахунку поступились португальцям у доданий час (1:2), також прагнутимуть набрати перші очки.

Надійний букмекер FAVBET фаворитом матчу Грузія – Чехія вважає підопічних Івана Гашека. Коефіцієнт на їхню перемогу становить 1,82, тоді як звитягу грузинів оцінюють у 4,7. Нічия – 3,7. Грузини сподіватимуться на свою головну зірку Хвічу Кварацхелію – ймовірність гола від форварда «Наполі» становить 3,4. Натомість чехи робитимуть ставку на чинного чемпіона Німеччини Патріка Шика – нападник «Байєра» має найвищі шанси відзначитись серед гравців обох команд (2,7).

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О 19:00 у Дортмунді зійдуться лідери групи F – Туреччина та Португалія. Обидві команди у разі успіху можуть достроково вийти у плей-офф турніру. Інтриги додає той факт, що турки ще ніколи не перемагали португальців у фінальних турнірах Євро. У трьох матчах континентальної першості вони навіть не змогли хоч раз забити у ворота Португалії.

Головним претендентом на перемогу FAVBET вбачає саме команду Роберто Мартінеса – на її звитягу дають 1,65 проти 5,4 на турків. Коефіцієнт на нічию – 4,10. Найбільше шансів забити має Кріштіану Роналду (1,85). У Туреччині вірять у гольове чуття Керема Актюркоглу та Кенана Їлдіза (коефіцієнти обох – 5,0). Цікаво, що шанси 19-річного Арди Гюлера забити оцінюють у 6,00, хоча саме він зумів відзначитись у першому турі, ставши наймолодшим гравцем, який забив у своєму дебютному матчі на Євро (до цього рекорд належав легендарному Кріштіану Роналду).

Закриватимуть день о 22:00 в Кельні суперники збірної України по групі Е – Бельгія та Румунія. Обидві команди шокували футбольних експертів у першому турі – румуни сенсаційно розтрощили українців (3:0), а бельгійці так само сенсаційно поступились словакам (0:1). Прийшов час доводити (не)випадковість таких результатів.

Беззаперечним фаворитом FAVBET вважає Бельгію, коефіцієнт на перемогу якої становить 1,53. Натомість успіх Румунії оцінюють у скромні 6,5. Нічия ж котирується у 4,4. Найбільше шансів забити у головних зірок бельгійців – Ромелу Лукаку (1,9) та Кевіна де Брюйне (2,8). Цікавий факт: у жодному з 12 матчів між цими двома збірними не було безгольової нічиєї.

Розклад матчів 22 червня:

16:00. Група F. Грузія – Чехія

19:00. Група F. Туреччина – Португалія

22:00. Група E. Бельгія – Румунія

Де дивитися матчі Євро-2024

Матчі транслюватимуться на медіасервісі Megogo для користувачів з підпискою «Максимальна» та «Спорт», а поєдинок між Грузією та Чехією буде у вільному доступі на місцевих телеканалах «Суспільного» (в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV).