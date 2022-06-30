Знищена російська військова техніка

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що українські військові на кількох ділянках фронту відбили штурм армії держави-терориста Росії, на Лисичанському напрямку «противник має частковий успіх».

«На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи перегруповуються. Штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка наші воїни успішно відбили. Ворог відійшов. Вів штурмові дії з метою взяття під повний контроль населеного пункту Богородичне, успіху не мав», – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Водночас на Лисичанському напрямку ворог обстрілює позиції наших військ в районі міста Лисичанськ.

«Веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу. Вів штурмові дії в районах північно-східної частини Лисичанського НПЗ, населеного пункту Тополівка та північної частини населених пунктів Вовчоярівка і Малорязанцеве, частково має успіх, утримує під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наступ російських військ у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські військові зупинили та змусили війська РФ відійти.

«Усі спроби наступальних та штурмових дій окупантів в напрямках Миколаївка – Спірне, Володимирівка – Покровське, Доломітне – Вуглегірська ТЕС наші захисники успішно припинили», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також нагадав про звільнення острова Зміїний, яке відбулося після того, як росіяни не витримавши вогневих ударів наших артилерійських, ракетних та авіаційних підрозділів, були змушені тікати.