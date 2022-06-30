Російські окупанти придумали, як непомітно перекидати зброю з Криму, щоб уникнути диверсій

Російські окупанти заявили, що 1 липня запустять з Мелітополя до Джанкоя в окупованому Криму пасажирський потяг. Мер міста Іван Федоров заявив, що таким чином ворог планує використовувати цивільних людей, щоб прикриватися ними під час перевезення озброєння.

У Telegram-каналі Федоров зазначив, що на території Мелітополя діє партизанський рух. Завдяки цьому раніше було підірвано бронепотяг і рейки. Тому щоб уникнути диверсій окупанти вирішили запустити пасажирський потяг.

«Щоб щитом прикриватися нашими людьми, щоб не було диверсій, а вони точно будуть. Тому, що через залізну дорогу підвозяться багато вибухових предметів, набоїв та тяжкого озброєння», – розповів Федоров.

Міський голова висловив сподівання, що місцеві жителі окупованих РФ терен не будуть користуватися такою «послугою», зазначає сайт «Главком».

«Це ще один рівень небезпеки, на який наражають рашисти наших людей», – зазначив мер Мелітополя.

Федоров також розповідав, що ворог намагається залякати цивільних та зупинити спротив пропозиціями запровадити смертну кару. Наприклад, вони викрали одного з пастирів прямо під час служби на центральній площі та тепер невідомо, де його утримують.