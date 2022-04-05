Майно мелітопольських магазинів, яке розграбували російські окупанти, виявили на територіях окупованого Криму та Чечні, повідомив у вівторок, 5 квітня, міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

«Окупанти продовжують масово грабувати підприємства. На днях розграбували магазини сільськогосподарської техніки “Техноторг” та “Агро-Тек Інвест” на суму більше 1,5 мільйонів євро. За даними GPS-навігаторів, більшість техніки перебуває на території Криму, але певна частина вже на території Чечні», – сказав він.

Також Федоров додав, що окупанти викрадають місцевих підприємців з метою мародерства – грабують їхнє майно і забирають гроші.

Крім того, за його словами, містом їздять машини з людьми в камуфляжній формі. Федоров розповів, що ці люди залякують місцевих жителів і кажуть, що вони тепер є міською владою..

Нагадаємо, Мелітополь Запорізької області перебуває в тимчасовій окупації. Окупанти призначили керувати містом депутатку Мелітопольської міськради від ОПЗЖ Галину Данильченко.