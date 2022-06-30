Часта зміна наративів російських ЗМІ свідчить про те, що жоден із планів Кремля наразі не реалізований

Кремлівські пропагандисти почали готувати населення держави-терориста до повідомлень про потенційні військові невдачі на фронті. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«Пропагандисти почали готувати населення РФ до потенційних військових невдач. Звичайно, про поразку відкрито ніхто не повідомляв, проте почали з'являтися повідомлення про тяжке становище і навіть помилки військового керівництва агресора», – сказав він під час брифінгу у четвер, 30 червня.

За словами Громова, з початку війни російські пропагандисти кілька разів змінювали свою риторику. Трансформація їхніх наративів свідчить про те, що жоден із планів Кремля наразі не реалізований, додав він.

Громов також нагадав, що окупанти стверджували, що «все йде за їхнім планом», коли відступали з Київської, Сумської та Чернігівської областей, а також міняли цілі, коли провалили «блискавичне захоплення Донбасу».

«Російська пропаганда втрачає свою ефективність. Єдине, що у них виходить – поширення дезінформації та фейків, які розраховані на внутрішню аудиторію», – сказав він.

До слова, у ніч на 30 червня російські військові після масованого артилерійського обстрілу з боку ЗСУ змушені були втекти з окупованого острова Зміїний. Натомість у Міноборони Росії поспішили назвати це «кроком доброї волі».