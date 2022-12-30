Президент вручив Дмитру Бублику орден «Золота Зірка»

Воїну 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила, львів’янину Дмитру Бублику присвоєно звання Герой України. Відповідний указ президент підписав 11 грудня.

Указом президента майстер-сержанту Дмитру Бублику присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».

Найвищою державною нагородою бійця удостоєно «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

У 24 бригаді відзначили, що майстер-сержант Дмитро Бублик відзначився вмілими діями під час оборони Луганщини. За час боїв його рота знищила значну кількість особового складу та техніки ворога.

33-річний львів’янин Дмитро Бублик на фронті з 2014 року. Його підрозділ завжди виконував завдання на найбільш небезпечних та гарячих напрямках ведення бойових дій.