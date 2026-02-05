Два вітряки планують встановити біля села Стоянки на Золочівщині

Вінницьке ТзОВ «Інвест Солар» планує побудувати у Золочівському районі Львівщини невелику вітрову електростанцію. У сільській місцевості мають намір встановити дві вітроустановки сукупною потужністю до 9 МВт. Інвесторами проєкту є львівський бізнесмен Ігор Дулин, а також вінницькі підприємці, зокрема з орбіти колишнього віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона.

Як йдеться в повідомленні про планову діяльність, компанія «Інвест Солар» хоче побудувати вітрову електростанцію з двох вітроустановок (ВЕУ) поблизу села Стінка Золочівського району. Село розташоване впритул до пам’ятки природи загальнодержавного значення «Лиса Гора» і «Гора Сипуха», обидві є частиною горбогірного пасма Гологори.

Потужність однієї ВЕУ становитиме до 4,5 МВт. Також передбачене прокладання кабельних лінії та будівництво розподільного пристрою, який скеровуватиме вироблену станцією енергію у загальну енергосистему.

«Виробництво електроенергії за допомогою вітрових електростанцій дозволить забезпечити Україну екологічно чистою електроенергією, зменшити залежність держави від зовнішніх джерел енергії, створити нові робочі місця і інвестувати в місцеву економіку, що сприятиме поліпшенню загальної соціально-економічної ситуації регіону», – йдеться в повідомленні компанії. У ньому також вказано, що річна генерація «екологічно чистої електроенергії очікується на рівні приблизно 40 000 МВт*год».

Наразі компанія готує звіт з оцінки впливу планованої ВЕС на довкілля, у разі його схвалення – стане до проєктування, а згодом будівництва станції.

«Інвест Солар» володіє трьома земельними ділянками під будівництво енергогенеруючих об’єктів поблизу села Стінка загальною площею близько 2,4 га.

ТзОВ «Інвест Солар» було засноване у Вінниці 2018 року. Згідно з даними платформи YouControl, власниками компанії є львів’янин Ігор Дулин (40% частки у капіталі), а також жителі Вінниці Олександр Капітан (40%) та Максим Грендач (20%).

Ігор Дулин – це львівський бізнесмен, власник мережі пекарень «Ваш Лаваш» та співзасновник бізнес-школи West Ukrainian Business School. Раніше проводив екокампанії з висаджування дерев у Львові та області. Після повномасштабного вторгнення почав курувати благодійний проєкт «Пташки Перемоги», що збирає гроші на потреби сил оборони, а також підтримує ветеранів.

У 2020 році балотувався до Львівської міської ради від партії «Слуга народу», однак не пройшов.

До складу бенефіціарів ТзОВ «Інвест Солар» Ігор Дулин додався у лютому 2025 року.

Вінницький бізнесмен Олександр Капітан є засновником 44 компаній та організації, йдеться на порталі YouControl. Його фірми займаються виробництвом електроенергії, будівництвом, медичною практикою (один із засновників мережі медцентрів «Нейромед») та іншою діяльністю. У багатьох компаніях його партерами є вінницькі бізнес-родини, зокрема родина Мріщук та родина депутата Вінницької обласної ради 7 скликання Володимира Барцьося.

Окрім того Олександр Капітан має спільну житлову нерухомість з Володимиром Кістіоном – колишнім віце-прем’єр-міністром України в уряді Володимира Гройсмана.

У 2012 році Капітан балотувався до Верховної Ради від Партії регіонів, а протягом 2007-2012 рр. був помічником народного депутата від цієї партії Анатолія Толстоухова.

Третій власник «Інвест Солар» Максим Грендач є міноритарним власником, директором та головним бухгалтером у компаніях і фондах, що пов’язані з Олександром Капітаном та родиною Мріщук. Згідно з даними YouControl, основними напрямками діяльності компаній групи є виробництво та продаж будівельних матеріалів (торгівельна база будматеріалів «ЕкоДім»), торгівля паливом (ТОВ «Ойл-Ікс» та ПрАТ «Житомирпромспецбуд»), нерухомість та інше.