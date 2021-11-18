Антоніо Балсека допомагає з пошуком футболістів для львівського ФК «Рух»

Галицький районний суд оштрафував на 17 тис. грн бізнесмена з Еквадору та скаута Антонію Балсеку. Чоловіка впіймали нетверезим за кермом автомобіля Tesla в центрі Львова.

У постанові суду вказано, що мешканця Антоніо Балсеку затримали нетверезим за кермом в центрі Львова 12 вересня о 4:50. Чоловік керував автомобілем Tesla Model S на площі Міцкевича. Результат перевірки на драгері показав результат 0,58% проміле, що втричі перевищує норму.

Антоніо Балсека не прийшов у суд на розгляд протоколу про порушення, хоч його кілька разів викликали. Суддя Галицького райсуду Наталія Зубачик розглядала цю справу без нього.

Розглянувши протокол поліції про порушення, а також проаналізувавши інші матеріали справи, суд вирішив визнати водія Tesla винним у нетверезому керуванні автомобілем. Йому призначили 17 000 грн штрафу. В Антоніо Балсеки немає водійського посвідчення, тому суд не зміг його вилучити.

На сторінці Антоніо Балсеки в Instagram сказано, що він є співвласником бару «Latinder Bar» в центрі Львова та займається виробництвом арахісової пасти. Окрім того, Антоніо Балсека є футбольним скаутом – шукає гравців для футбольних команд, у тому числі львівському ФК «Рух». Він тривалий час живе у Львові.