Крім обладнання, благодійники доставили і 23 автомобілі

В Університетській лікарні ЛНМУ з’явилося сучасне обладнання для трансплантації печінки і проведення складних онкологічних втручань. Ендоскопічне обладнання Olympus, вартістю майже 3 млн грн, лікарні передала лікарні передала британська благодійна організація Convoy4Ukraine. Вони також доставили 23 автомобілі.

«Це високотехнологічна техніка відкриває нові можливості для нашої медицини. Вона дозволяє впроваджувати програму трансплантації печінки – ендоскопічні методи є незамінними для обстеження та лікування ускладнень як до, так і після пересадки органів», – кажуть у медзакладі.

Це обладнання дозволить проводити надделікатні складні онкологічні втручання та розвивати панкреатобіліарну хірургію, а також проводити високоточну діагностику та малоінвазивне лікування захворювань шлунково-кишкового тракту і панкреатобіліарної системи.

Голова ЛОДА Максим Козицький повідомив, що британські волонтери також доправили на Львівщину 23 автомобілі, які служитимуть для порятунку українців у зоні бойових дій.

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Британська благодійна організація Convoy4Ukraine підтримує Україну з 2022 року. За цей час благодійники здійснили 13 гуманітарних місій і залучили близько 2,6 млн фунтів стерлінгів на підтримку України та продовжують збирати кошти, шукати транспорт й обладнання, долати тисячі кілометрів, щоб підсилювати українських воїнів і медиків.