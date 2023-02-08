Зруйнований музей Григорія Сковороди

Близько 1500 тис. об’єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури були пошкоджені або зруйновані внаслідок російського повномасштабного вторгнення. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, пише «Укрінформ».

За його словами, серед зруйнованих та пошкоджених об’єктів сотні об’єктів культурної спадщини, десятки музеїв, бібліотек, архівів.

«Цифри, на жаль, зростають, адже лінія фронту змінюється, росіяни щодня вдаються до ракетних ударів та артилерійських обстрілів, які вщент руйнують українські міста і села. І ми також знаємо, що в чимало об’єктів культурної спадщини було поцілено спеціально» – сказав Ткаченко.

Такі цілеспрямовані атаки, а також заборона, вилучення та спалення українських книжок, незаконне вивезення культурних цінностей, архівних документів, позбавлення українців доступу до культурної спадщини, русифікація окупованих територій, на думку Ткаченка, є ознаками культурного геноциду.

Він наголосив, що такого масштабного пограбування культурних цінностей не було з часів Другої світової війни.

Зауважимо, що станом на 19 квітня минулого року повідомлялося, що росіяни зруйнували 200 об'єктів культурної спадщини в Україні. Тобто, за трохи більше пів року їх кількість зросла майже на 1300 обєктів