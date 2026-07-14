Короткі посилання Телеграму на домені t.me перестали відкриватися у світі

Короткі посилання «Телеграму» на домені t.me перестали відкриватися у світі через блокування з боку реєстру Чорногорії. Про це у вівторок, 14 липня, повідомило профільне видання Domain Name Wire.

За його даними, домен отримав статус, який не дозволяє визначати його через систему DNS. Унаслідок цього користувачі не могли відкривати посилання на канали, групи, профілі, окремі дописи та запрошення у форматі t.me.

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Доменна зона .me є національною доменною зоною Чорногорії. Причини блокування наразі офіційно не розкриваються.

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Попри проблему з короткими посиланнями, застосунки месенджера продовжують працювати у звичайному режимі. Користувачі можуть надсилати й отримувати повідомлення, здійснювати дзвінки та користуватися іншими функціями месенджера.

Як згодом стало відомо, після блокування домену t.me «Телеграм» почав використовувати стару адресу telegram.me, яку використовував у 2014–2016 роках.

Нагадаємо, у січні облігації месенджера «Телеграм» на суму близько 500 млн доларів, що зберігаються в Росії, були заморожені через західні санкції. Це оголило фінансову вразливість месенджера до російського ринку.