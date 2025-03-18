Хоча Росія хоче припинити всі поставки зброї в Україну, мінімальна мета полягає в тому, щоб припинилася американська допомога

Під час майбутнього 30-денного перемир’я союзники повинні припинити постачання зброї Україні. Такою є вимога президента Росії Владіміра Путіна, пише агентство Bloomberg у вівторок, 18 березня.

Під час зустрічі з посланцем Трампа Стівом Віткоффом минулого тижня Владімір Путін висунув вимогу припинення поставок зброї як передумову для підписання угоди про припинення вогню, повідомили високопоставлений європейський чиновник і три людини в Москві, знайомі з позицією Росії.

Хоча Росія хоче припинити всі поставки зброї в Україну, мінімальна мета полягає в тому, щоб припинилася американська допомога, сказали двоє людей в Москві, знайомих з думкою Кремля.

Високопоставлений європейський чиновник додав, що Європа вкрай неохоче погоджується на вимогу Росії заблокувати постачання зброї Україні її союзниками під час будь-якого перемир'я.

«Це може призвести до ситуації, коли Росія зможе переозброїтися під час припинення бойових дій, а Україна буде позбавлена такої можливості. Такий результат може призвести до ситуації, коли Росія зможе переозброїтися під час припинення бойових дій, в той час як Україна буде позбавлена такої можливості», – сказав чиновник, який побажав залишитись анонімним.

Путін також заявив, що підтримує пропозицію США про паузу в конфлікті, але наполягає на виконанні низки умов, перш ніж Росія погодиться припинити своє вторгнення. Російський лідер, ймовірно, погодиться на перемир'я, хоча він хоче переконатися, що спочатку будуть включені його умови, повідомило агентство Bloomberg 12 березня.

Тим часом Велика Британія та Європейський Союз докладають зусиль для якнайшвидшого надання Києву нових пакетів військової допомоги.

Нагадаємо, США та Україна оголосили про план припинення вогню 11 березня після одноденних переговорів у Саудівській Аравії. Після цього адміністрація Трампа повідомила про скасування припинення поставок зброї та обміну розвідданими, яке було запроваджене з метою тиску на Україну, щоб змусити її погодитися на дипломатичні зусилля.

Як пише Bloomberg, адміністрація Трампа фактично вже поступилася вимогам Росії зберегти контроль над окупованою українською територією та відмовитися від прагнення Києва приєднатися до НАТО. Це посилило занепокоєння європейців, що будь-яка угода, яку президент США укладе з Путіним, зробить Україну ослабленою і вразливою перед Росією в майбутньому. Більше того, як повідомляє агентство, США також, ймовірно, хочуть, щоб Україна прийняла фактичний нейтральний статус і певні обмеження на свою армію і озброєння, відповідно до вимог Росії, сказав Кліфф Купчан, колишній високопоставлений чиновник Державного департаменту США, який є головою Євразійської групи, що базується в Нью-Йорку.

Призупинення поставок зброї, якого домагається Путін, буде тимчасовим, і потоки зброї відновляться після укладення мирної угоди, в якій Україна має погодитися на обмеження свого військового потенціалу, повідомив співрозмовник Bloomberg у Москві.

У вівторок, 18 березня, президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову із своїм російським колегою. Темою розмови буде припинення вогню на фронті.