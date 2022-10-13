Боррель попередив РФ про потужну військову відповідь у разі застосування ядерної зброї проти України

Захід дасть потужну військову відповідь Росії у разі застосування ядерної зброї проти України. Про це 13 жовтня заявив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він наголосив, що відповідь буде не ядерною, але «потужною».

«Ядерний напад на Україну викличе відповідь ЄС, США та НАТО. Вона не буде ядерною, але її міць з військової точки зору буде потужною», – сказав Боррель.

При цьому він послався на слова Владіміра Путіна про те, що той «не блефує», кажучи про захист території РФ «всіма доступними засобами».

Боррель заявив, що західні країни «теж не блефують», коли попереджають про наслідки у разі застосування ядерної зброї в Україні.

Напередодні, під час зустрічі послів країн ЄС, Жозеп Боррель визнав недоліки в політиці безпеки блоку, розповівши що Брюссель не повірив попередженням Сполучених Штатів про те, що Росія нападе на Україну.

Боррель також визнав, що в ЄС не передбачали, що Путін може піти на масову мобілізацію та відкриті ядерні погрози.