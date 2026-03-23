Навіть традиційний борщ може втратити свій насичений колір і смак, якщо припуститися типових помилок під час приготування. «Добрі новини» розповідають, як можна легко зіпсувати борщ.

Не додавайте буряк сирим

Одна з найпоширеніших помилок – додавати сирий буряк разом із рештою овочів. Ця помилка знищує весь колір борщу, адже буряк при довгому варінні втрачає весь свій колір, і тоді борщ стає помаранчевим.

Щоб зберегти яскравий колір, буряк варто попередньо обсмажити або потушкувати окремо на олії з оцтом або лимонним соком. Кислота «триматиме» колір в купі і не дасть йому зникнути при варінні.

Не додавайте помідори у сиру засмажку

Томатну пасту або помідори не слід додавати у сиру засмажку без обсмажування. Помідори чи паста мають бути добре протушковані на олії ще до того, як потраплять у каструлю. Під час обсмажування розкривається смак томату – він стає м’якшим, солодшим і глибшим. Якщо кинути помідори або томатну пасту прямо в борщ, то смак буде різким і кислуватим

Уникайте сильного кипіння

Не варто кип’ятити борщ довго на сильному вогні. Навіть якщо вам здається, що довге варіння дорівнює наваристий смак, це працює не так. Сильне кипіння навпаки знищує і колір, і смак. Борщ повинен томитися на маленькому вогні, щоб набрати смаку. І коли овочі будуть готові – його треба вимкнути і дати настоятися під кришкою 20-30 хвилин.