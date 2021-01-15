Голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік заявив, що віддасть викрадену з Луганська 300-літню ікону Україні, якщо вона доведе, що шукала її раніше. Про 14 січня повідомила балканська служба «Радіо Свобода».

«Якщо Україна доведе, що просила про ікону до того дня, коли я мав зустріч з міністром МЗС Росії Сергієм Лавровим, ми передамо її їм», – сказав Додік, стверджуючи, що не отримав відповіді від України щодо пошуків ікони.

Він згадав про ікону, говорячи про ситуацію в судовій системі Боснії, яку назвав «катастрофічною».

«Прикладом є ікона, через яку постійно ведуться розмови, хоча Україна її не шукає. Є заява Агенції з координації діяльності поліцейських органів Боснії і Герцеговини, яка відповідає за співпрацю з Інтерполом, що Інтерпол не має інформації про пошук ікони», – сказав він.

Нагадаємо, міністр МЗС Росії Сергій Лавров відвідав столицю Боснії і Герцеговини Сараєво 14 грудня. Візит минув зі скандалом, оскільки два члени президії Боснії і Герцеговини відмовилися з ним зустрічатися. Тоді ж один із членів президії, глава Республіки Сербської Мілорад Додік подарував Лаврову старовинну ікону.

Із ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-літня українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року. Відтак посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до цієї держави. 25 грудня її повернули назад до Боснії та Герцоговини.

Через старовинну українську ікону, яку Додік подарував Лаврову, прокуратура БіГ почала розслідування. Згодом стало відомо, що ікону вивезли з Луганська сербські найманці, які воювали на Донбасі на боці російський бойовиків. Вартість ікони може коштувати 12,5 млн євро (понад 428 млн грн).