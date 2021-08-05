Суд призначив бойовику незаконних збройних формувань «ДНР» покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Як повідомили у пресцентрі СБУ, за матеріалами контррозвідки, бойовик чинив збройний опір силам АТО/ООС та обстрілював позиції українських військових.

Зловмисника визнано винним за статтями про «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» (ч. 2 ст. 110 ККУ) та «участь у терористичній групі чи терористичній організації» (ч. 1 ст. 258-3 ККУ). Вирок набув законної сили.

Бойовика затримали у травні цього року на лінії розмежування. Зловмисник збирав розвіддані про підрозділи Збройних сил України.

Як повідомляв ZAXID.NET, у червні СБУ викрила у лавах поліції Луганської області колишнього бойовика незаконного збройного формування «Армия Юго-Востока» яке входило до складу терористичної «ЛНР»