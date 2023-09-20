Про надання боєприпасів очільник британського Міноборони повідомив на зустрічі у форматі Рамштайн

Велика Британія хоче передати Україні ще десятки тисяч артснарядів до кінця 2023 року. Також країна хоче сконцентруватися на наданні ППО та ракетами дальніх ударів, повідомив у вівторок, 19 вересня, міністр оборони Грант Шеппс, передає прес-служба британського Міноборони.

Країна взяла на себе зобов'язання забезпечити Україну ще десятки тисяч снарядів калібру 155-мм. Точну кількість боєприпасів не називають.

Про передачу снарядів до кінця 2023 року Гран Шеппс оголосив на зустрічі у форматі Рамштайн, де вперше зустрівся з новообраним міністром оборони України Рустемом Умєровим. Міністр оборони Великої Британії повідомив, що до України нещодавно надійшов 300-тисячний боєприпас для артилерії.

«Щоб переконатися, що Україна має те, що їй потрібно для захисту при наближенні до зими. Ми також визначили, як Сполучене Королівство просуватиметься далі в найближчі місяці в наших пріоритетних сферах підтримки, включно з протиповітряною обороною та ракетами дальньої дії, а також навчаннями», – зазначив Грант Шеппс.

Крім того, британський міністр пообіцяв забезпечити відновлення та ремонт обладнання, яке використовується під час контрнаступу. Про які саме одиниці техніки та обладнання йдеться, не уточнюється.

Нагадаємо, 19 вересня під час зустрічі міністрів оборони, Данія оголосила про передачу Україні 45 танків. 15 із них – модернізовані Т-72ЕА, а ще 20 – німецькі Leopard 1.