Міноборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про підсумки засідання Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн-15»), яке відбулося на авіабазі у Німеччині. Про це глава оборонного відомства України повідомив у Facebook ввечері у вівторок, 20 вересня.

Зокрема, було домовлено започаткувати ініціативу створення Коаліції спроможностей (Capabilities Coalition). За його словами, для цього Міноборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги: протиповітряна оборона, артилерія, авіація, ВМС та бронетехніка.

«Також закликав наших партнерів продовжувати підтримувати Україну та окреслив пріоритетні потреби», – додав міністр.

Умєров наголосив, що українські партнери вкотре підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України.

«Вдячний учасникам за непохитну підтримку України. Наша армія навіть після дев’ятнадцяти місяців запеклих боїв залишається високомотивованою, і український народ не має наміру здаватися», – зазначив Умєров.

Окрім того, український міністр повідомив, що Україна, Естонія та Люксембург запустили ІТ-коаліцію в рамках формату «Рамштайн». Її завдання – забезпечити захищену та стійку ІТ-інфраструктуру для Міністерства оборони України та Сил оборони, яка дозволить Україні бути більш ефективною на полі бою. Зокрема, країни-партнери надаватимуть підтримку Силам оборони у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

«Наша ціль – створити єдину цифрову екосистему бойового управління та управління оборонними ресурсами для Сил оборони», – пояснив він.

За словами глави оборонного відомства, результатом має стати краща координація та більш ефективне застосування Сил оборони та використання спроможностей, наданих країнами-партнерами

«Ми вдячні Естонії та Люксембургу за їхнє лідерство в просуванні цієї ініціативи. Дякую Бельгії, Данії, Литві та Латвії за те, що вони приєдналися до наших зусиль», – заявив Умєров.