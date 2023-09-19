Німеччина оголосила деталі нового пакету військової допомоги Україні на 400 млн євро
Німеччина в рамках нового пакету військової допомоги передасть Україні дві сотні броньованих машин MRAP, а також боєприпаси для мінометів і артилерії. Про це повідомили у Міноборони Німеччини у вівторок, 19 вересня.
«Федеральне міністерство оборони пообіцяло Україні подальший великий пакет підтримки на суму близько 400 мільйонів євро. Підтримка надається там, де вона найбільш необхідна», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже в серпні Німеччина надала дві пускові установки для української ППО Patriot з радаром стеження з фазованою решіткою для перехоплення цілі, а також відповідні керовані ракети.
Німеччина також хоче в майбутньому посилити ППО України, наприклад, зенітними танками «Гепард» і IRIS-T.
У новому пакеті допомоги Україна отримає
- 200 бойових броньованих машин MRAP;
- 50 надводних дронів;
- десятки тисяч снарядів різних калібрів;
- 480 ракет АТ2;
- системи розмінування та інше;
- зимовий одяг, генератори тепла та електроенергії.
Додамо, що наразі в Німеччині проходять навчання 900 військовослужбовців українських Збройних сил. Очікується, що до кінця року навчання пройдуть 10 тис. українських солдатів.
Також триває підготовка піхотного батальйону, а також різні курси підготовки спеціалістів з інженерних та зенітних систем. Наприкінці місяця українські фахівці з технічного обслуговування Leopard 1A5 вперше пройдуть навчання в Німеччині.
Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають допомогу Україні. Зокрема, Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.