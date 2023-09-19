ЗСУ отримають 200 бойових броньованих машин MRAP від Німеччини

Німеччина в рамках нового пакету військової допомоги передасть Україні дві сотні броньованих машин MRAP, а також боєприпаси для мінометів і артилерії. Про це повідомили у Міноборони Німеччини у вівторок, 19 вересня.

«Федеральне міністерство оборони пообіцяло Україні подальший великий пакет підтримки на суму близько 400 мільйонів євро. Підтримка надається там, де вона найбільш необхідна», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже в серпні Німеччина надала дві пускові установки для української ППО Patriot з радаром стеження з фазованою решіткою для перехоплення цілі, а також відповідні керовані ракети.

Німеччина також хоче в майбутньому посилити ППО України, наприклад, зенітними танками «Гепард» і IRIS-T.

У новому пакеті допомоги Україна отримає

200 бойових броньованих машин MRAP;

50 надводних дронів;

десятки тисяч снарядів різних калібрів;

480 ракет АТ2;

системи розмінування та інше;

зимовий одяг, генератори тепла та електроенергії.

Додамо, що наразі в Німеччині проходять навчання 900 військовослужбовців українських Збройних сил. Очікується, що до кінця року навчання пройдуть 10 тис. українських солдатів.

Також триває підготовка піхотного батальйону, а також різні курси підготовки спеціалістів з інженерних та зенітних систем. Наприкінці місяця українські фахівці з технічного обслуговування Leopard 1A5 вперше пройдуть навчання в Німеччині.

Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають допомогу Україні. Зокрема, Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.