Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про надання нового пакету військової допомоги для України на суму 400 млн євро. Про це посадовець повідомив у інтерв'ю виданню Bild.

«Поставляємо додаткові боєприпаси: фугасні, мінометні, реактивні. Бо боєприпаси – те, що найбільше потрібно Україні для захисту від жорстокої загарбницької війни», – сказав Пісторіус.

За словами міністра оборони, Німеччина також передасть броньовані автомобілі, системи розмінування, зимовий одяг і генератори.

«Загалом пакет становитиме 400 млн євро», – додав посадовець.

За словами Пісторіуса, до кінця 2023 року кількість українських військових, для яких Німеччина провела навчання, сягне 10 тис. Окрім того, на засіданні у форматі «Рамштайн», яке відбудеться 19 вересня, розглядатиметься розширення цих навчань. Водночас голова Міноборони наголосив, що ФРН не планує брати участь у підготовці українських пілотів на західних винищувачах F-16.

Нагадаємо, на початку вересня Німеччина поставила Україні понад 10 тис. снарядів на самохідні зенітні установки Gepard, а також броньований мостоукладач Beaver. Крім того, ЗСУ отримали від німецького уряду 20 бойових машин піхоти Marder разом із боєприпасами.