Представники оборонних відомств Чехії, Данії та Нідерландів підписали угоду про спільне постачання зброї та техніки Україні

Під час 15-ї зустрічі Контактної групи з допомоги Україні на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині, яка розпочалася сьогодні, 19 вересня, Чехія досягла домовленості з Данією та Нідерландами щодо постачання зброї Україні. Як повідомляє «Укрінформ», чеська оборонна промисловість за фінансової підтримки партнерів передаватиме українській армії танки, гаубиці, стрілецьку зброю, боєприпаси БМП, засоби ППО та РЕБ.

Наразі вже домовлено про передачу у найближчі місяці 15 модернізованих танків Т-72ЕА. повідомив заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець.

«Конкретно йтиметься про постачання додаткових танків, гаубиць, стрілецької зброї, бойових машин піхоти, засобів протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби або боєприпасів від компаній нашої оборонної промисловості», – зазначив він.

Передавати Чехія планує і сучасну чеську зброю, і модернізовану техніку радянської розробки. Розпочнуть з передачі 15 модернізованих танків Т-72ЕА «у найближчі місяці». Подальші поставки обумовлюватимуться потребами українських воїнів.

«Ми отримаємо інформацію з України про поточну потребу.., чеські компанії нададуть нам свої пропозиції, а потім ми представимо все нашим іноземним партнерам, які будуть фінансувати проєкт», – розтлумачили механізм дії угоди в Агентстві міжурядового оборонного співробітництва, що входить до чеського Міноборони.

Зазначимо, що сьогодні, 19 вересня, у Німеччині зібралися представники оборонних відомств майже з 50 країн-партнерів України. Вони пообіцяли посилити підтримку України. Зокрема, обговорювалося надання Україні додаткових систем ППО, танків Leopard, а також навчання пілотів на F-16.