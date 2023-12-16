Потужна хакерська атака спричинила масштабний збій у роботі «Київстар»

Хакерська атака на оператора мобільного зв'язку «Київстар» стала однією з найруйнівніших кібератак на українські мережі з початку повномасштабного вторгнення Росії. Через виведення з ладу операторського обладнання постраждали не лише мільйони цивільних абонентів. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, який поширює у суботу, 16 грудня, британське Міноборони.

«Повідомляється, що внаслідок кібератаки користувачі залишилися без мобільного сигналу та можливості користуватися Інтернетом. У «Київстарі» повідомили, що під час атаки жодні персональні дані не були скомпрометовані», – йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що внаслідок кібератаки було порушено роботу сирен повітряної тривоги, деяких банків, банкоматів і торгових терміналів. Крім того, 12 грудня на український банк Monobank було завдано DDoS-атаку, через що деякий час доступ до сайту банку був обмежений.

«Оскільки державні ресурси та екстрені служби України постраждали, цей інцидент, ймовірно, є однією з наймасштабніших підривних кібератак на українські мережі з початку повномасштабного вторгнення Росії», – додають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки 12 грудня у роботі «Київстару» відбувся масштабний збій – не працював зв’язок, мобільний та домашній інтернет, а також сайт компанії. 13 грудня відповідальність за атаку на сервери оператора взяла на себе російська хакерська група «Солнцепьок», яка також відповідальна за атаки на локальну мережу Міністерства розвитку громад та територій, сайт «24 каналу», провайдерів, таких як Gigabit-net та Znet, сайти «Гордон» і «Суспільне».

З 13 грудня «Київстар» почав відновлення роботи послуг. За словами генерального директора компанії, метою атаки хакерів було руйнування ІТ-інфраструктури. Втім гендиректор «Київстару» запевнив, що витоку даних користувачів немає.