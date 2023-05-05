На російській залізниці у прикордонних з Україною районах почастішали диверсії

Інциденти на російській залізниці останнім часом збільшать тиск на підрозділи внутрішньої безпеки країни, однак вони не зможуть вцілому захистити її від уражень. До такого висновку дійшли аналітики розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

За їхніми словами, нещодавнє збільшення кількості аварій на російській залізниці у прикордонних з Україною районах пов'язане з диверсіями, вчиненими невідомими особами. Ці інциденти спричинили короткочасні локальні перебої в русі російських військових залізничних поїздів.

«Хоча бригади залізничних військ здатні швидко відновити залізничне сполучення, ці інциденти посилять тиск на сили внутрішньої безпеки Росії, які, швидше за все, залишаться нездатними повністю захистити величезну і вразливу залізничну мережу Росії від нападів», – йдеться в оприлюдненому звіті.

Зазначимо, що на початку тижня у Брянській та Білгородській областях Росії сталися вибухи на залізниці, внаслідок яких зійшли з рейок поїзди із паливом. Зокрема у Брянській області зійшов з рейок потяг із нафтопродуктами та пиломатеріалами. На місці сталася пожежа.