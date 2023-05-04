У Кранодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу

На двох російських нафтопереробних заводах стались пожежі внаслідок влучання безпілотників. Про це повідомили російські ЗМІ.

Спершу стало відомо, що у Кранодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу, пожежа спалахнула внаслідок влучання безпілотника. На місці пожежі працювали 48 рятувальників та 16 одиниць техніки.

Трішки згодом губернатор Ростовської області Росії Васілій Голубєв заявив про нічну атаку безпілотника на Новошахтинський завод нафтопродуктів.

За його словами, в районі села Киселівка Красносулинського району на Новошахтинському заводі нафтопродуктів у конструкції міжцехової естакади заводу врізався безпілотний літальний апарат, після чого він вибухнув.

Безпілотники вдарили по двох російських нафтових заводах

Нагадаємо, що за останній тиждень на території Росії активізувались вибухи на об'єктах інфраструктури, які використовуються армією РФ. На території переважно прикордонних з Україною територій регулярно лунають «хлопки», а місцева влада повідомляє про диверсії, покладаючи провину за знищення об'єктів на ЗСУ. Вибухи ставались на аеродромах, нафтобазах, залізничних вузлах, фабриках і заводах.