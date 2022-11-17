Ракетні удари росії 15 листопада перевершили масштаб 10 жовтня

Знищення інфраструктури України стало ключовим елементом стратегічного підходу Росії до війни в Україні. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

За словами британських аналітиків, 15 листопада російські війська завдали понад 80 ракетних ударів великої дальності, переважно по об’єктах енергетичної інфраструктури на території України. Це найбільша кількість ударів, яку Росія завдала за один день з першого тижня вторгнення.

Ракети запускалися з повітряних, морських і наземних платформ. І хоча велика частина ракет була успішно перехоплена, Україна зіткнулася зі значним скороченням електроенергії.

«Це вплине на доступ цивільного населення до комунікацій, опалення та водопостачання. Водночас продовження ударів такого масштабу глибоко зачіпає російські запаси звичайних крилатих ракет», – зазначають у британській розвідці.

Як інформував ZAXID.NET, 15 листопада через російські ракетні удари по енергетичних об'єктах України понад 7 млн абонентів (близько 20 млн людей) залишилися без енергопостачання. При цьому ворог випустив територією України близько 90 ракет.

Понад 70 було збито силами ППО, але все ж таки 15 енергетичних об'єктів у різних областях постраждали. По всій країні було введено графіки стабілізаційних відключень електроенергії.