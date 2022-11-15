Підрозділи окупаційних військ покидають Херсонську область. Окремі підрозділи окупантів виїжджають із населених пунктів Скадовського та Генічеського районів Херсонщини в напрямку окупованого Криму. Про це у вівторок, 15 листопада, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

«В Скадовському та Генічеському районах окремі окупаційні підрозділи залишають населені пункти і виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму», – зазначено у повідомленні.

Зазначається, що окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

Також у Генштабі розповіли, що ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Крім того, окупанти не припиняють обстрілювати позиції українських військ та населені пункти по лінії зіткнення.

Раніше британська розвідка пояснила важливість для окупантів Генічеська.

В Генштабі також розповіли, що українські захисники продовжують відвойовувати раніше захоплені території. Зокрема підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ за поточну добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, 2 склади боєприпасів та один важливий військовий обʼєкт російських окупантів. Також на Запоріжжі знищено 5 одиниць військової техніки, склад боєприпасів, а 35 загарбників були поранені. У Мелітополі ворог втратив понад 50 осіб пораненими.

Нагадаємо, що упродовж 15 листопада РФ здійснила наймасовіший обстріл українських територій з початку повномасштабного вторгнення, випустивши майже 100 ракет по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури. Зокрема в столиці було влучання у два житлові будинки. Відомо про щонайменше одного загиблого.