Ріші Сунак назвав Пекін «авторитарним» вдома та «настирливим» за кордоном

Китай є найбільшим викликом нашого часу для глобальної безпеки і процвітання. Він стає все більш авторитарним вдома і напористим за кордоном. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, якого цитує Politico.

Глава британського уряду не закликав до «розриву зв'язків» між Китаєм і Заходом, але підтримав «зменшення ризиків» – цей вираз використали лідери G7 у спільному комюніке 20 травня.

«Ми будемо працювати разом, як G7, так і інші країни, щоб переконатися, що ми можемо зменшити ризики для себе і зменшити вразливість ланцюгів постачання, що ми спостерігаємо з боку Китаю; зробити кроки, необхідні для захисту від ворожих інвестицій, і зробити це так, щоб не завдати шкоди один одному», – сказав Сунак.

Зауважимо, що лідери країн G7 напередодні, у суботу, 20 травня, звернулися до китайської влади із закликом «натиснути на Росію, щоб та припинила свою військову агресію і негайно і без будь-яких додаткових умов повністю вивела свої війська з території України».

У спільному комюніке вони також виступили з жорсткою заявою на адресу Пекіна, в якій домовилися диверсифікувати джерела критично важливих мінералів і створити нову координаційну платформу для протидії економічному примусу, а також засудили спроби змінити статус-кво в Південно-Китайському морі.