Китайські підприємства попадуть під санкції за підтримку російського оборонпрому електронікою

Європейський Союз в межах одинадцятого санкційного пакета може включити до переліку підсанкційних компаній китайські підприємства. Це буде перший випадок, коли компанії з Китаю підпадуть під санкції за допомогу Росії обходити обмеження, повідомило Financial Times у понеділок, 8 травня.

До санкційного списку проти Росії можуть потрапити сім китайських компаній. У копії санкційного списку, який отримало видання, йдеться про китайські підприємства, які допомагають Росії обходити попередньо накладені санкції та отримувати ресурси, до яких країна не має доступу.

«Зважаючи на ключову роль електронних компонентів для використання військово-промисловим комплексом Росії з метою підтримки агресивної війни проти України, доречно також включити у санкційний перелік деякі суб'єкти в третіх країнах, які займаються обходом торгових обмежень», – йдеться в документі ЄС.

До переліку підсанкційних компаній увійшло два китайських та п'ять гонконзьких підприємств, які переважно займаються постачанням технологій, електронних компонентів та схем, необхідних Росії. Йдеться про компанії 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry та Alpha Trading Investments. Зазначається, що одна з цих компаній, King-Pai Technology, вже перебуває під американськими санкціями, оскільки США вважає, що це підприємство постачає свої продукти багатьом військово-промисловим підприємствам Росії. Крім того, компанія постачає до Росії необхідну для оборонної промисловості мікроелектроніку, зокрема у виготовленні ракет.

Окрім китайських компаній, ЄС застосує санкції проти окремих російських підприємств, які займаються виробництвом та розробкою електроніки для російського оборонпрому, а також проти іранських компаній, які виробляють та постачають Росії безпілотники.