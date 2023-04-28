На виконання закону «Про медіа» на сайті Міністерства культури та інформаційної політики опублікували перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Відповідний перелік складає МКІП на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», – пояснив міністр.

За його словами, список складений і є чинним станом на 31 березня 2023 року. До нього увійшли 211 осіб. Серед них – російські актори Вєра Алєнтова, Іріна Алфьорова, Сєрґєй Бєзруков, Міхаіл Боярский, Іван Охлобистін, Міхаіл Порєченков, Олег Табаков. А також російські музичні виконавці Олег Газманов, Стас П'єха, Алєксандр Розенбаум, Альона Апіна, Надєжда Бабкіна, Алєксандр Буйнов.

У списку позначений також сербський кінорежисер Емір Кустуриця. Також до списку увійшли актори Жерар Депардьє, Мікеле Плачідо, Стівен Сігал та боксер Рой Джонс (молодший).

Крім того, у списку під номером 74 перебуває співак Іосіф Кобзон, який помер 30 серпня 2018 року. Поруч з деякими іменами зазначено, з якого періоду їх віднесено до цього переліку.

Повний перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, можна переглянути на сайті Мінкульту.