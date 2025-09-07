7 вересня зазнав пошкоджень будинок гравця збірної України Георгія Судакова

В ніч на неділю, 7 вересня, під час російської дронової атаки по Києву зазнав пошкоджень будинок гравця збірної України з футболу півзахисника Георгія Судакова. Про це він повідомив у дописі в інстаграмі.

«Йо**ні орки, приліт в наш будинок… Вони будуть казати, що в моєму будинку зберігають військову техніку», – йдеться у його повідомленні.

У будинку Судаков живе разом зі своєю вагітною дружиною та дитиною. На момент атаки дружина Єлизавета, їхня донька та мати футболіста були вдома. Він же наразі перебуває в розташуванні збірної України, готуючись до матчів кваліфікації Чемпіонату світу з футболу-2026.

Георгій Судаков – півзахисник збірної України та лісабонської «Бенфіки». З 2021 року у складі національної збірної України зіграв 29 поєдинків (3 м’ячі). Transfermarkt оцінює його в 32 млн євро.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 7 вересня, російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на центр і південь країни. Унаслідок атаки постраждали Київ, Кривий Ріг і Кременчук, а також Одеса та Запоріжжя.

Внаслідок падіння уламків російського БпЛА сталося загоряння в будівлі Кабінету міністрів.