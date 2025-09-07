Пожежа спалахнула на останніх поверхах будівлі КМУ

У Києві внаслідок падіння уламків російського БпЛА сталося загоряння в будівлі Кабінету міністрів. Про це в соцмережах повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники ліквідовують пожежу.

Наслідки російської атаки на будівлю українського уряду, 7 вересня 2025 рік (Фото Юлії Свириденко)

Рятувальники ліквідовують пожежу в будівлі Кабміну (Фото Юлії Свириденко)

Прем’єр-міністерка нагадала, що цієї ночі Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Під вогнем були Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Одеса.



«Будівлі відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні. Світ має відреагувати на ці руйнування не лише словами, а діями», – ідеться в повідомленні.

До слова, з-під завалів дев’ятиповерхівки у Святошинському районі Києва рятувальники дістали тіла 32-річної жінки та її двомісячного сина. Відомо про щонайменше 18 постраждалих. Також поранень зазнали жителі Дніпра, Кривого Рогу, Одеси й Київщини.