Наслідки російської атаки на Київ 7 вересня

У ніч на неділю, 7 вересня, російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на центр і південь країни. Унаслідок атаки постраждали Київ, Кривий Ріг і Кременчук, а також Одеса та Запоріжжя. Відомо про загиблих та потерпілих громадян, повідомили представники місцевої влади та ДСНС.

Оновлено. За даними Національної поліції, у Києві руйнування через російські удари зафіксували у Святошинському, Дарницькому та Печерському районах.

У Святошинському районі частково зруйновано з четвертого по восьмий поверх житлової дев’ятиповерхівки. З-під завалів рятувальники дістали тіла загиблих – 32-річної жінки та її двомісячного сина. Також сталося займання у трьох багатоповерхівках, згоріли автомобілі та складські приміщення.

Тілесних ушкоджень зазнали двоє патрульних поліцейських – їх госпіталізували.

За даними мера Києва Віталія Кличка, рятувальники шукають тіло третього загиблого на місці влучання по житловій дев’ятиповерхівці у Святошинському районі.

У п’ятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі сталася пожежа на третьому і четвертому поверхах, частково зруйновано третій поверх.

Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Київ 7 вересня (Усі фото – ДСНС)

У Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі. Джерела «Суспільного» повідомили, що горить будівля Кабінету міністрів України.

In the morning Russians attacked the Ukrainian government building in Kyiv.



It's burning pic.twitter.com/NUgqRulfT2 — Денис Казанський (@den_kazansky) September 7, 2025

Станом на 09:36 було відомо про понад 20 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ.

Унаслідок ворожої атаки у Броварах на Київщині поранення ноги отримала вісімнадцятирічна дівчина. Її госпіталізували.



У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та складські приміщення. У Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки. У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та стайню. Загинуло сім коней, повідомив керівник Київської ОВА Микола Калашник.

Російські війська також атакували Дніпро та Кривий Ріг ракетами різного типу та дронами. За даними ДСНС, постраждали четверо людей.

За попередньою інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, унаслідок атаки постраждали об’єкти транспортної та міської інфраструктури, підприємство, навчальний заклад, близько 10 багатоквартирних будинків, будинки приватного сектору, об’єкти бізнесу, гаражі.

«Поранення отримали троє людей, їх доставлено до лікарні, стан стабільний, медики надають усю необхідну допомогу», – написав Вілкул.

Також у Криворізькому районі ворог атакував БпЛА Грушівську громаду. У Нікопольському районі під ударами були Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Загинув 54-річний чоловік, ще один постраждав. У районі зруйнований приватний будинок, ще два – понівечені. Також потрощені заправки, чотири господарські споруди.

У Кременчуцькому районі на Полтавщині пошкоджень через російську атаку зазнали приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств.

Наслідки атаки на Полтавщину 7 вересня (Фото Володимира Когута)

Також у Кременчуці пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро. Рух переправою тимчасово перекрито.

У Полтавському районі уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних підприємств. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків. Обійшлося без жертв та постраждалих, повідомив керівник ОВА Володимир Когут.

В Одесі та Одеському районі через масований удар БпЛА пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та житлова забудова.

«Внаслідок влучань пошкоджений багатоповерховий житловий будинок – вогнеборці ліквідували загоряння на верхньому поверсі… Також виникли займання у дев’ятиповерхівці, складській будівлі та авто, пошкоджений Палац спорту», – розповіли рятувальники.

За даними ДСНС, в Одесі постраждали троє людей.

Напередодні увечері російська армія також здійснила атаку на Запоріжжя. Начальник області Іван Федоров повідомив про 17 поранених. Уже пізно вночі росіяни завдали удару підприємствах в Запоріжжі.

Наразі відомо про пошкодження 16 багатоквартирних будинків та 12 будинків приватного сектору, дитячий садок, а також будівлі підприємств внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.