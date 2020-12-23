Російський морський трубопровід «Північний потік-2» готовий на 93%

У територіальних водах Данії з 15 січня планується продовження робіт з будівництва останньої ділянки газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Данське морське управління.

Повідомляється, що укладанням труб займатиметься баржа «Фортуна». Їй допомагатимуть судна «Мурман» і «Балтійський дослідник» морської рятувальної служби Росії.

Як зазначають у данському морському управлінні, на час робіт до суден заборонять наближатися на кілька сотень метрів.

За початковими планами запуск в експлуатацію газопроводу довжиною понад 1200 км був запланований на січень 2020 року. Однак у грудні 2019 року роботи з укладання труб по дну Балтійського моря були припинені через загрозу санкцій США щодо європейських підрядників.

Вашингтон вважає, що «Північний потік - 2» зробить Європу ще більш залежною від російського газу. За словами держсекретаря США Майкла Помпео, Вашингтон працює над створенням коаліції з метою не допустити завершення будівництва. У Німеччині та деяких інших європейських країнах у світлі резонансного отруєння Олексія Навального йшли дискусії про можливе введення санкцій, що зачіпають споруджуваний газопровід. Канцлер Німеччини Ангела Меркель восени залишила відкритою можливість такого рішення.

Незважаючи на спірний статус проекту, на початку жовтня данське енергетичне агентство видало дозвіл на експлуатацію «Північного потоку-2» в її виключній економічній зоні за умови проведення випробувань і верифікації хоча б однієї з ліній газопроводу.

Російський морський трубопровід «Північний потік-2» готовий на 93%. Дном Балтійського моря залишилося прокласти близько 170 кілометрів труб російського газогону, однак роботи призупинили через санкції США щодо європейських підрядників. Заходи, які набули чинності у грудні 2019 року, передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також замороження будь-яких активів на території країни. На початку червня 2020 року республіканці внесли на розгляд Сенату США законопроєкт про розширення санкцій щодо «Північного потоку-2».

Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу, що становлять кілька мільярдів доларів на рік. Окрім того, втрати України від «Північного потоку-2» можуть скласти до 3% ВВП. Натомість у Берліні та Москві наголошують, що проект – виключно економічний.

Вартість проекту – 9,5 млрд євро. Газопровід будує російський «Газпром» спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Спершу планувалося завершити його до кінця 2019 року, але через спротив частини європейських країн, будівництво загальмувалося.