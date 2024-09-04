На Буковині ТЦК відмовив у наданні відстрочки від призову під час мобілізації місцевому мешканцю, чий батько має другу групу інвалідності. Військовозобов’язаний пішов у суд та виграв справу проти військкоматиу, зобов’язавши надати відповідний документ.

Як вказано у рішенні Чернівецького окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, до суду звернувся військовозобов’язаний буковинець, якому ТЦК відмовив у наданні відстрочки. Позивач заявив, що має законні підстави отримати документ, бо його батько має другу групу інвалідності. До заяви він додав усі необхідні документи, зокрема копії довідки МСЕК, пенсійного посвідчення батька і тд.

Представник ТЦК подав відзив на позовну заяву, де зазначив, що офіційна причина відмови у наданні відстрочки – «не доведено відсутність інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону утримувати батька».

Справу розглянув суддя Ігор Маренич, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя встановив, що позивач має право на відстрочку від призову за мобілізацією на підставі абз. 11 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», і зробив висновок, що ТЦК протиправно відмовив йому у наданні відстрочки.

Суд визнав змусив ТЦК надати чоловіку документ про відстрочку від призову за мобілізацією на підставі абз. 11 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Також із ТЦК стягнули 2000 грн на правову допомогу позивачу. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що інший буковинець у суді змусив ТЦК розглянути заяву про відстрочку без його присутності. ТЦК вимагав особистої присутності військовозобов’язаного.