Монети знайшли в коробці з медикаментами

Сторожинецький районний суд оштрафував водія, який намагався вивезти в Румунію 35 старовинних монет. Цінності чоловік приховав в одній із коробок з медикаментами. Однак під час обшуку на митниці, який відбувався в квітні 2024 року, митники та прикордонники виявили схованку. В суді буковинець свою вину визнав повністю і розкаявся.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що обвинувачений працює водієм в приватній фірмі, яка займається перевезенням. 22 квітня чоловік прибув на територію міжнародного пункту пропуску «Красноїльськ – Вікову Де Сус» Чернівецької митниці.

«Обвинувачений неодноразово перетинав митний кордон України і знав правила його перетину. Однак, з метою приховування від митного контролю, він загорнув 35 предметів нумізматики – старовинних монет, які є культурними цінностями, в аркуш паперу, замотав клейкою стрічкою та помістив під медичні препарати на дно коробки, яку разом з іншими коробками поклав у вантажне відділення автобуса», – йдеться у вироку Сторожинецького районного суду від 28 жовтня.

Під час перевірки обвинувачений Валентин Сидоряк надав контрольний талон для проходження митного контролю та заповнив митну декларацію, в якій не вказав, що в одній із картонних коробок є старовинні монети.

Проте, під час проведення митного огляду співробітники виявили ці монети. Цінності конфіскували, а експертиза підтвердила, що вони датуються V ст. до н.е. Обвинувачений в суді визнав свою вину та розкаявся у вчиненні злочині. Також дав згоду на укладення угоди з прокурором на визнання винуватості.

Суддя Сторожинецького райсуду Ніна Дедик визнала буковинця винним у скоєнні злочину і призначив йому штраф в розмірі понад 70 тис. грн. Окрім того, чоловік повинен сплатити 7,5 тис. грн за проведення судових експертиз. На вирок суду можна подати апеляцію.