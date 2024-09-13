Браконьєр виловив 194 різних вид риб

Жителя Буковини засудили до 3 роки 8 місяців ув'язнення за грабіж, погрози представникам рибохорони та незаконний вилов риби сітками з Дністра. Чоловік також має сплатити понад 300 тис. грн за завдану шкоду навколишньому середовищу. Правоохоронці затримали браконьєра під час витягання сіток з робою з річки. Загалом буковинець виловив 194 різних вид риб.

Під час досудового розслідування встановили, що житель Дністровського району Микола Соснін 1 травня 2023 прийшов до Дністровського водосховища біля с. Бабин Дністровського району Чернівецької області. Чоловік взяв свій власний надувний човен, виплив на плесо Дністровського водосховища та зібрав рибу, яка потрапила до риболовецької сітки. Загалом обвинувачений незаконно виловив у нерестовий період одного ляща, шість окунів, одного рибця та сто вісімдесят шість пліток.

«Такими діями обвинувачений заподіяв навколишньому природному середовищу істотну шкоду на загальну суму 313 106 гривень», – йдеться у вироку Кельменецького районного суду від 10 вересня.

Микола Соснін вину в скоєному визнав частково та розповів в суді, що наприкінці весни 2023 року біля 10:00 його привіз на мотоциклі в урочище «Гупало» знайомий. Він там накачав човен та переплив через затоку до своєї палатки, де закинув вудки та виплив на середину затоки. Під час риболовлі у воді він зловив сітку.

«Після цього обвинувачений повернувся на берег. З берега на вудку зловив шість окунів та одного ляща. Приблизно о 18:00 поплив до знайденої ним сітки та вибрав із неї рибу. Приблизно два відра риби виду плотва та одну рибу виду рибець. Скільки всього штук риби було не пам’ятає. Після цього буковинець з берега витягнув сітку на берег. В цей час припливли працівники водної поліції», – йдеться у вироку суду.

Працівники водної поліції в суді показали, що під час огляду вони виявили на березі біля обвинуваченого три мішки. В одно мішку знаходилася сітка для лову риби. В інших двох сама риба. Загалом нарахували один лящ, шість окунів, один рибець та сто вісімдесят шість пліток. Під час інженерно-екологічної експертиз встановили, що сума завданої шкоди внаслідок вилову риби становить 313 106 гривень. Рибу чоловік виловив в період нересту.

Кельменецький районний суд присудив чоловіку покарання у виді 1 року апробаційного нагляду та сплати штрафу завданої шкоди довкіллю в розмірі понад 300 тис. грн. Окрім того, в прокуратурі Буковини зазначили, що правоохоронці встановили та довели, що в січні 2023 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, відкрито викрав з магазину підакцизні товари, а після прибуття правоохоронців погрожував працівнику поліції фізичною розправою та пошкодив його формений одяг.

За це правопорушення йому присудили покарання у вигляді 3, 5 років ув’язнення. Загалом за сукупністю кримінальних проступків чоловік повинен провести за ґратами 3 роки 8 місяців та заплатити понад 300 тис. грн за завдану шкоду довкіллю.