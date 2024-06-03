За зловлену рибу буковинець має ще заплатити штраф

На Буковині чоловіка засудили до року обмеження волі за незаконний вилов 6 рибин. Справа в суді розглядалася понад рік. Під час кожних засідань чоловік свою провину категорично заперечив. Однак суддя виніс йому покарання у вигляді обмеження волі терміном на рік та штрафу за виловлену рибу.

Буковинець незаконним виловом ляща займався в квітні 2023 року. Обвинувачений Євгеній Лихвар ставив сітки під час нересту на Дністровському водосховищі. Його на гарячому затримали вранці 24 квітня, коли буковинець витягував з води сітки з рибинами.

«Працівники Чернівецького рибоохоронного патруля певний час вели спостереження за винуватцем. Робили це для того, щоб отримати беззаперечні докази, що чоловік рибалить в заборонений період нересту. Порушника затримали о 07:00 24 квітня. На місці події виявили також металевий човен, сітку ставну, а також 6 лящів», – повідомили в Чернівецькому рибоохоронному патрулі в понеділок, 3 червня.

Човен та сітки в Євгенія Лихвара конфіскували, а рибу передали на експертизу. Згідно з висновками порушник завдав збитків рибному господарству на суму 9 894 грн. Після завершення слідства справу передали до суду. Розгляд провадження тривав понад рік. У суді обвинувачений вини не визнавав, від надання пояснень відмовлявся, докази, наданні посадовими особами, заперечував, цивільний позов не визнав.

«Хотинський районний суд, вивчивши матеріали провадження, дійшов висновку, що усі докази підтверджують провину буковинця», – йдеться у вироку від 30 травня.

Суддя Хотинського районного суду Тетяна Ковальчук визнала чоловіка винним у незаконному вилові риби і призначив йому покарання у виді одного року обмеження волі. Також суд задовільнив цивільний позов про відшкодування шкоди і зобов’язав порушника сплатити 9 894 грн заподіяної шкоди та витрати на експертизу в розмірі 3775 гривень. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.