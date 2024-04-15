Незаконний промисел влаштували на річці Дністер

Двоє буковинців за рішенням суду заплатять штраф в розмірі майже 300 тис. грн за незаконний вилов раків. Також чоловікам призначили покарання у вигляді обмеження на термін на 1 рік. Правоохоронці встановили, що чоловіки вночі без відповідних дозволів ловили раків на річці Дністер.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що двоє обвинувачених, Микола Грозав та Роман Паскал, домовилися між собою увечері піти на вилов раків. Незаконний промисел чоловіки влаштували на річці Дністер близько 17:00 13 жовтня 2023 року.

«Обвинувачені, перебуваючи на Дністровському водосховищі в межах села Рашків, Дністровського району, не мали дозволу на вилов рибних біоресурсів. Однак, не зважаючи на це, чоловіки здійснили незаконний вилов раків 89 екземплярів. Того ж вечора приблизно о 20:30 обвинувачених виявили працівники Чернівецького рибоохоронного патруля», – йдеться у вироку Хотинського районного суду від 22 березня.

В суді чоловіки визнали свою вину і розкаялися. Суддя Хотинського районного суду Сергій Скрипник зазначив, що обставиною, що пом’якшує покарання чоловікам, є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Суд присудив обвинуваченим обмеження волі терміном на 1 рік обом та зобов’язав сплатити штраф. Микола Грозав та Роман Паскал має порівну сплатити 296 548 грн на користь Рукшинської сільської ради Дністровського району. Також суд вказав стягнути в рівних частинах з обвинувачених витрати на залучення експерта в сумі 3824 грн. На вирок суду може бути подана апеляційна скарга.