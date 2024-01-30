Поліція вилучила незаконно виловлену рибу, човен та сітки

У нацпарку на Хмельниччині затримали браконьєра, який наловив риби на 4,3 млн грн. Чоловік сітками виловив 182 кг риби, зокрема, понад сто екземплярів червонокнижного вирезуба.

Як повідомили у Хмельницькому рибоохоронному патрулі, порушника затримали близько 19:00 у понеділок, 29 січня інспектори управління оперативного реагування Держрибагентства спільно з інспекторами рибоохоронного патруля.

«Браконьєр виставив свої незаконні знаряддя лову на річці Дністер поблизу села Гораївка Староушицької громади, у межах Національного природного парку “Подільські Товтри”. Добував рибу браконьєр сімома сітками загальною довжиною 525 метрів», – йдеться у повідомленні.



Чоловік зловив 182 кг риби, а саме 553 плотви звичайні, 117 вирезубів причорноморських, які занесені до Червоної книги, 29 рибців, 24 плоскирки, шість білизн, два судаки, одного сома і одного окуня. Попередньо суму збитків оцінюють в 4,3 млн грн.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 249 ККУ (незаконне заняття рибним промислом). Санкція статті передбачає максимум до п’яти років тюрми. Знаряддя лову, алюмінієвий човен, автомобіль та незаконно виловлену рибу вилучила поліція.