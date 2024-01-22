Чоловік піймав 60 бичків-ротанів, 19 окунів, 19 йоржів, 82 плотвиці

На Волині судили 36-річного чоловіка, який наловив риби на майже мільйон гривень. Чоловіка затримали на озері Оріхове, що на території гідрологічного заказника. Його оштрафували на 17 тис. грн, а також зобов’язали сплатити Держекоінспекції 914 тис. грн – саме в таку вартість експерти оцінили виловлену рибу.

Як йдеться у вироку Ратнівського райсуду, обвинувачений Олександр Р. зранку 21 квітня 2023 року ловив рибу на озері Оріхове у нерестовий період. Чоловік за допомогою декількох сіток піймав 60 бичків-ротанів, 19 окунів, 19 йоржів, 82 плотвиці. Експерти порахували, що він завдав збитків навколишньому середовищу на 914 тис. грн.

На судовому засіданні, яке відбулося 17 січня, чоловік повністю визнав провину та заявив про розкаяння. Суд взяв це до уваги. Також суддя звернув увагу, що обвинувачений має позитивні характеристики за місцем проживання і виховує трьох дітей.

Дослідивши матеріали справи, суддя Василь Лях визнав Олександра Р. винним у порушенні ч.1 ст. 249 ККУ (незаконне заняття рибним промислом) та оштрафував його на 17 тис. грн – це мінімальне покарання за вказаною статтею. Окрім цього, він задовольнив позов Держекоінспекції щодо відшкодування заподібних збитків та зобов’язав чоловіка сплатити 914,6 тис. грн за незаконно виловлену рибу. За експертизи Олександр Р. повинен заплатити 13,3 тис. грн. Риболовецькі сітки та човен конфіскують в дохід держави.

Вирок ще не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.