Філію на Сихові відкрили на запит пацієнтів

Мережа «Лікарні Експерт» у м. Львів та м. Ужгород поєднує медичні центри та стаціонари для дорослих та дітей, службу невідкладної допомоги, хірургію, прийом лікарів всіх спеціальностей та повний цикл медичних послуг для здоров’я людей.

Відтепер ще одна філія цієї мережі запрацювала у Сихівському районі Львова. Про концепцію нової поліклініки та чому її відкрили саме у цій частині міста розповів СЕО «Лікарні Експерт» Олексій Огурцов.

У Львові вже є 2 філії вашої мережі. Чому вирішили відкрити ще одну, а не розширюватися до нового міста?

Ми не відмовляємося від планів стати національним оператором та відкривати відділення у різних регіонах. Але нова Поліклініка Експерт на Сихові – ще один з елементів нашої стратегії: забезпечити високоякісне лікування та зберегти здоров’я наших пацієнтів у м. Львів.

Місто велике, кількість пацієнтів, яким потрібна якісна медична допомога тут і зараз, зростає. Наша концепція – Ваша лікарня поруч з домом.

Зараз більш ніж будь-коли потреби пацієнтів вимагають нашої уваги, і нове відділення розширить можливість допомогти людям.

Це особливо важливо в ситуаціях, коли кожна хвилина має значення. Замість того, щоб витрачати час на дорогу до віддалених лікарень, чекати на прийом потрібного фахівця, ви можете швидко дістатися до поліклініки «Лікарні Експерт» та отримати медичну допомогу в найкоротший термін.

Безліч наших пацієнтів, які мешкають саме на Сихові, не раз просили відкрити тут відділення, щоб мати можливість отримувати кваліфіковану медичну допомогу з комфортом та бездоганним сервісом. Так от, ви просили – ми зробили.

З якими труднощами довелося зіткнулися під час відкриття відділення?

Ми називаємо це не «труднощами», а завданнями. Звичайно, запуск нової локації під час війни, коли умови для бізнесу є випробуванням, а безліч приватних закладів проводять релокацію або закриваються – це ризик. Але, як-то кажуть: якщо вам пропонують місце в ракеті, не питайте, що це за місце – просто залазьте.

Один із найскладніших процесів – підбір персоналу, цьому питанню ми приділяємо велику увагу. Нам потрібні не просто професіонали, а найкращі фахівці у своїй справі. Ми впоралися з цим завданням, бо маємо сильну й мотивовану команду. Зараз у закладі працюють лікарі різних спеціалізацій, які мають великий досвід у своїй галузі.

У вас уже є конкретний план розвитку нової поліклініки? Можливо, вона відрізнятиметься від інших? Або ж навпаки – ви чітко наслідуватимете приклад тих, що вже існують?

Основний план – простір, де пацієнт отримає якісну медичну допомогу, індивідуальний та комплексний підхід, атмосферу турботи та затишку поруч з домом. У новій поліклініці «Лікарні Експерт» доступні консультації всіх спеціалістів, лабораторна діагностика (аналізи) та УЗД, вакцинація, ведення вагітності.

Комфортно має бути і нашим співробітникам. Наша команда проводить багато часу на роботі. Мені дуже хочеться, щоб усі ми прагнули йти на роботу і щоб кожен міг з гордістю сказати: «Я працюю у «Лікарні Експерт».

Нова поліклініка «Лікарні Експерт» працює за адресою: м. Львів, вул. Червоної калини 56А (ЖК «Avalon Up»).