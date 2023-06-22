У Лікарні Експерт вирішили створити простір, де кожна жінка зможе отримати відповіді на всі свої запитання та ефективно вирішити проблеми зі здоров’ям на кожному етапі життя. Перша менструація, планування вагітності, лікування гормональних змін чи оперативне втручання: в Lady Експерт готові консультувати жінок 24/7.

Адже цей ініціативний крок в сфері жіночого здоров'я призначений покращити досвід пацієнток, забезпечуючи їм безпеку, комфорт і емоційну підтримку.

Простір Lady Експерт поєднує унікальні речі

У першу чергу, завдяки Lady Експерт не потрібно думати: «А що робити далі?» Лікарі супроводжують на всіх етапах лікування.

Підхід лікарів відрізняється від того, який можна часто зустріти в жіночих консультаціях. Міцна взаємодія колективу: гінекологи, мамологи, ендокринологи та інші фахівці, а також сучасна діагностика з усіх напрямів – у Lady Експерт готові знайти індивідуальне вирішення ваших проблем. Крім того, в арсеналі лікарні – сучасний хірургічний блок та комфортне лікування в стаціонарі.

У Lady Експерт проводять лікування жінок з різними захворюваннями та на їх різних стадіях

Не потрібно чекати, поки щось заболить, щоб звернутися до лікаря. Профілактика та рання діагностика – прості, але дієві інструменти збереження здоров’я.

Lady Експерт пропонує базові пакети регулярних обстежень, щоб попередити рак, виявити порушення у роботі щитовидної залози, серця та інших органів та систем організму. Регулярні чекапи можуть допомогти зберегти здоров'я на ранніх стадіях, коли лікування ще не настільки складне і дороговартісне.

Особливе місце серед усіх напрямків займає гінекологія

Головна ціль Lady Експерт – збереження та підтримка здоров'я дівчаток від народження до повноліття, а також запобігання розвитку різних хвороб, які можуть вплинути на репродуктивну функцію жінки в майбутньому. Адже в Lady Експерт дбають не тільки про здоров’я жінки, а й про її майбутніх дітей та усю сім’ю.

Зокрема, Лікарня Експерт робить усе можливе, аби забезпечити безпеку та здоров'я майбутньої матері та її дитини на різних етапах вагітності:

моніторинг здоров'я вагітної,

виявлення та лікування можливих ускладнень вагітності та пологів,

підготовку до народження дитини.

У клініці впевнені: кожна вагітність унікальна, тому необхідно забезпечити індивідуальний підхід, що охоплює медичний нагляд, відстежування розвитку плоду, лікування можливих ускладнень та підготовку до пологів.

«Ви будете відчувати себе спокійно і впевнено, та оточені турботою й увагою, відчувати підтримку як з боку близьких, так і з боку медичного персоналу», – запевняють у Lady Експерт.

А якщо жінці страшно ставати мамою, від інформації в Google чи з книжок голова обертом, чи поради дідусів та бабусь лякають – Lady Експерт пропонує школу батьківства.

Lady Експерт працює за адресами:

м. Львів, вул. Кульпарківська, 64А

м. Львів, вул. Шолом-Алейхема, 11

м. Ужгород, вул. Капушанська 23А

Записатись на прийом можна за телефоном:

+38 097 22 33 911

+38 073 22 33 911

Більше про лікарню Lady Експерт – на сайті.