Відтепер медиків з професійним святом вітатимемо 27 липня

В Україні змінюють дату святкування Дня медичного працівника. Відтепер професійне свято медиків відзначатимуть 27 липня. Про це йдеться в указі президента України, який 13 червня офіційно оприлюднено на сайті глави держави.

«Ураховуючи значення сфери охорони здоров’я та внесок її працівників у забезпечення життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, засвідчуючи відданість медичних працівників справі надання медичної допомоги, збереження здоровʼя та рятування людських життів, на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоровʼя України постановляю: установити в Україні професійне свято працівників сфери охорони здоровʼя – День медичних працівників, яке відзначати щороку 27 липня», – сказано в указі президента.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Досі професійне свято медиків святкували у третю неділю червня.