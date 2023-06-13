День медичного працівника в Україні відтепер святкуватимуть 27 липня
Президент України видав відповідний указ
В Україні змінюють дату святкування Дня медичного працівника. Відтепер професійне свято медиків відзначатимуть 27 липня. Про це йдеться в указі президента України, який 13 червня офіційно оприлюднено на сайті глави держави.
«Ураховуючи значення сфери охорони здоров’я та внесок її працівників у забезпечення життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, засвідчуючи відданість медичних працівників справі надання медичної допомоги, збереження здоровʼя та рятування людських життів, на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоровʼя України постановляю: установити в Україні професійне свято працівників сфери охорони здоровʼя – День медичних працівників, яке відзначати щороку 27 липня», – сказано в указі президента.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Досі професійне свято медиків святкували у третю неділю червня.