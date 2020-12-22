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Обласний бюджет 2021 року затвердили на засіданні 22 грудня

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 22 грудня, ухвалила бездефіцитний бюджет Львівщини на 2021 рік з обсягом доходів і видатків на рівні 5,1 млрд грн. Передбачені доходи бюджету на 2,4 млрд грн (30%) менші, ніж планові показники 2020 року, у зв'язку із суттєвим зменшенням дотацій від держави. Це пов'язано із завершенням реформи децентралізації і передачею повноважень в ОТГ. Незважаючи на це, видатки на утримання чиновників обласної ради зростуть. За це рішення проголосував 71 депутат.

Власні доходи в обласному бюджеті складають близько 60%, решту – дотації та субвенції з держбюджету. Основну частку власних доходів (понад 80%) обласного бюджету становитиме податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Керівник департаменту фінансів ЛОДА Олег Демків повідомив про особливості обласного бюджету 2021 року. Бюджет сформовано в умовах невиконання обласного бюджету 2020 року на 260 млн грн (10% до плану), зростання мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6000 грн, а з грудня – до 6500 грн. Суттєво зменшено дотації з державного бюджету – на 80% зменшено базову дотацію для області та на 25% – обсяг додаткової дотації на передані повноваження в освіті та охороні здоров`я. Це відбувається у зв’язку з завершення реформи децентралізації та передачею функцій напряму в об’єднані територіальні громади, а також переходом медичних закладів на безпосереднє фінансування від НСЗУ.

У результаті в обласному бюджеті 2021 року на галузь освіти і науки затвердили 1,5 млрд грн (на 158 млн грн менше, ніж у 2020 році), на дорожнє господарство – 892 млн грн (на 890 млн грн менше), охорону здоров’я – 714 млн грн (на 870 млн грн менше, у зв’язку з переходом лікарень на фінансування від НСЗУ), культуру – 468 млн грн (збільшення на 27%), соціальний захист – 422 млн грн (збільшення на 4,8%), фізичну культуру та спорт – 143 млн грн (збільшення на 4%).

На 2021 рік обсяг резервного фонду затвердили у сумі 40 млн грн.

На фінансування обласних програм у бюджеті 2021 року запланували 1,4 млрд грн. Наразі затвердили 12 обласних програм на суму 782 млн грн. Решту коштів планують розподілити наприкінці першого кварталу нового року.

Управлінню капітального будівництва передбачили 750 тис. грн на виготовлення та встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих учасників АТО та Героїв Небесної Сотні.

На фоні зменшення обласного бюджету збільшуються видатки на утримання апарату Львівської облради. Середня заробітна плата працівників апарату ради у 2021 році зростає на 7,9% і становитиме 41 тис. грн, а працівників управління майном спільної власності ЛОР – на 9% і становитиме 21,7 тис. грн. Загалом на утримання Львівської облради та її виконавчого апарату у 2021 році передбачили понад 44 млн грн. Ще 38 млн грн затвердили на комунальну телекомпанію «Перший Західний».

Керівник департаменту фінансів ЛОДА Олег Демків зазначив, що із затвердженням обласного бюджету робота над ним не завершується, він потребуватиме вдосконалення протягом усього року.