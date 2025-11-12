Не так довго, як вам хотілося б: який термін придатності спецій і коли їх пора викинути
Спеції з часом або при неправильному зберіганні швидко втрачають свої ароматичні та смакові якості. Вживати їх можна, але очікуваного ефекту від страви не буде. Єдине виключення – сіль, яка зберігається практично безмежно. Який термін зберігання різних спецій і чи можна їх використовувати після його закінчення, пише «РБК-Україна».
Як розпізнати старі спеції
Щоб визначити, чи пора викинути трави або прянощі, візьміть дрібку в долоню і трохи потріть. Якісні спеції мають яскравий колір і насичений запах. Якщо аромат слабкий або неприємний, а колір бляклий, такі спеції краще викинути.
Термін зберігання спецій
- Сушені трави зберігаються від одного до трьох років.
- Порошкоподібні спеції – два-три роки.
- Цілі частинки спецій можуть залишатися придатними до чотирьох років.
Експерти радять щороку оновлювати прянощі, які використовуєте регулярно. Наприклад, якщо ви купили лавровий лист і не використали його протягом року, краще придбати нову упаковку.
Як правильно зберігати спеції
Всі прянощі необхідно тримати в герметичних баночках або контейнерах. Паперові пакети не захищають спеції від вологи та запахів, тому їх варто пересипати у скляні, керамічні або металеві ємності з щільною кришкою.
Спеції слід зберігати в темному і прохолодному місці, подалі від сонячного світла та джерел тепла. Температура повітря не повинна перевищувати +20°С. Прянощі червоного кольору, наприклад паприка або червоний перець, можна зберігати в холодильнику. Це продовжить їх термін придатності і збереже яскравий колір.
Для зручності на кожну баночку варто наклеїти етикетку з назвою спеції та датою, коли ви її відкрили або пересипали. Це допоможе легко відстежувати свіжість і своєчасно оновлювати запаси.