Спеції з часом або при неправильному зберіганні швидко втрачають свої ароматичні та смакові якості. Вживати їх можна, але очікуваного ефекту від страви не буде. Єдине виключення – сіль, яка зберігається практично безмежно. Який термін зберігання різних спецій і чи можна їх використовувати після його закінчення, пише «РБК-Україна».

Як розпізнати старі спеції

Щоб визначити, чи пора викинути трави або прянощі, візьміть дрібку в долоню і трохи потріть. Якісні спеції мають яскравий колір і насичений запах. Якщо аромат слабкий або неприємний, а колір бляклий, такі спеції краще викинути.

Термін зберігання спецій

Сушені трави зберігаються від одного до трьох років. Порошкоподібні спеції – два-три роки. Цілі частинки спецій можуть залишатися придатними до чотирьох років.

Експерти радять щороку оновлювати прянощі, які використовуєте регулярно. Наприклад, якщо ви купили лавровий лист і не використали його протягом року, краще придбати нову упаковку.

Як правильно зберігати спеції

Всі прянощі необхідно тримати в герметичних баночках або контейнерах. Паперові пакети не захищають спеції від вологи та запахів, тому їх варто пересипати у скляні, керамічні або металеві ємності з щільною кришкою.

Спеції слід зберігати в темному і прохолодному місці, подалі від сонячного світла та джерел тепла. Температура повітря не повинна перевищувати +20°С. Прянощі червоного кольору, наприклад паприка або червоний перець, можна зберігати в холодильнику. Це продовжить їх термін придатності і збереже яскравий колір.

Для зручності на кожну баночку варто наклеїти етикетку з назвою спеції та датою, коли ви її відкрили або пересипали. Це допоможе легко відстежувати свіжість і своєчасно оновлювати запаси.