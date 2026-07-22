Для цього вам знадобляться лише кілька простих інгредієнтів і декілька хвилин вільного часу

Звичайне масло можна легко перетворити на ароматну намазку, яка вдало доповнить хрусткий хліб, овочі або м’ясо. Для цього вам знадобляться лише кілька простих інгредієнтів і декілька хвилин вільного часу. Pixel Inform розповідає, як приготувати часникове масло.

Як приготувати часникове масло?

Для цієї намазки потрібно взяти класичне масло (200 грамів), пучок кропу, 4–5 зубчиків часнику та дрібку солі. Якщо ви хочете зробити продукт ще ароматнішим, спробуйте ще додати свою улюблену зелень.

Процес приготування доволі простий: спочатку потрібно взяти масло і розділити його на 2 шматки. Одну частину потрібно розтопити на водяній бані, а другу слід нарізати кубиками. Часник слід очистити і на 20 секунд опустити в гаряче масло.

Після цього часник треба подрібнити в блендері із зеленню, а потім в таку масу додати кубики масла. І в останню чергу слід додати розтоплене масло та перемішати до однорідної структури.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Готову масу можна одразу використовувати, а можна надати маслу форму, викласти в харчову плівку, а потім обернути пергаментом і відправити готове масло в морозильну камеру.