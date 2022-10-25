Зранку 25 жовтня у частині Хмельницької області зникло електропостачання. Наразі точну кількість абонентів, які залишились без світла, не повідомляють. Мер Хмельницького лише уточнив, що станом на ранок послугу не отримують 60% мешканців громади. Наразі бригади електриків працюють над відновленням електропостачання, але поки що жодних прогнозів щодо терміну закінчення робіт не дають.

Про аварійне вимкнення електропостачання хмельницький міський голова Олександр Симчишин повідомив зранку в вівторок, 25 вересня. За його словами, зникла напруга із високовольтної лінії, яка йде з іншої області.

«В результат орієнтовно 60% споживачів у громаді, а також значна частина нашої області без електропостачання. Ремонтні бригади вже працюють. На жаль, швидкому відновленню заважають погодні умови», – зазначив він. Наразі невідомо, коли саме відновлять електропостачання.

Також мер зазначив, що об’єкти критичної інфраструктури і медична галузь працюють.

Зазначимо, що напередодні ввечері голова Хмельницької військової адміністрації Сергій Гамалій звітував, що енергетикам вдалось майже повністю відновити електропостачання у області. Також він попереджав, що через пошкодження внаслідок російських атак можуть бути аварійні відключення. Запобігти цьому, за його словами, можна лише обмеживши використання електроенергії у період з 07:00 до 23:00.

Нагадаємо, зранку 22 жовтня російські військові завдали ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи декількох міст України. В тому числі під обстріл вкотре потрапив Хмельницький. Внаслідок атак у місті повністю зникло електропостачання, а загалом у області без послуги залишились понад 600 тис. абонентів.