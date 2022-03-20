Агресор веде бойові дії на території 900 об'єктів природно-заповідного фонду

Російське військове вторгнення завдає непоправної шкоди екологічній системі України. Уздовж Азово-Чорноморського узбережжя, східного та північного кордонів України частина національних парків опинилася у зоні гуманітарної кризи через неможливість доставити туди корми для тварин і птахів. Зокрема, йдеться про біосферний заповідник Асканія-Нова, національні природні парки «Азово-Сиваський», «Джарилгацький», та інші. Загалом під загрозою знищення знаходиться близько 2,9 млн га. Про це 20 березня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«За інформацією Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України, агресор веде бойові дії на території 900 об'єктів природно-заповідного фонду площею 12 406,6 квадратних км (1,24 млн га), що становить близько третини площі природно-заповідного фонду України. Під загрозою знищення знаходяться близько 200 територій площею 2,9 млн га», – написала Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що у регіонах України, де тривають активні бойові дії, накопичилась велика кількість ракет та боєприпасів, які не розірвалися. Це становить загрозу як для життя людей, так і для навколишнього природного середовища на багато років. Природні екосистеми страждають через фортифікаційне будівництво, пошкодження їх вибухами, військовим транспортом, пожежами.

Також вона наголосила, що дії російських збройних сил під час вторгнення грубо порушують права громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля. А також закликала світову спільноту «посилювати тиск на державу-терориста для припинення військових дій в Україні».