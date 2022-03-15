Україна планує виставити Росії величезний рахунок за збитки від війни

Наразі важко оцінити збитки від російської агресії, завдані житловому фонду України, адже бойові дії ще тривають. Та міністерство регіонального розвитку вже готує програму оцінки цих збитків та подальшого відновлення житла. Про це під час національного телемарафону сказав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

«Зараз важко говорити про якісь конкретні цифри. Приклад Києва та інших міст показує, що сьогодні квартира є, а завтра її може не бути. Але точно міністерство регіонального розвитку готує пропозиції про те, як опісля оцінювати збитки – чи підлягає будинок відновленню, чи ні, чи можна в ньому жити. Звісно, якщо він буде відновлюватись, то із термомодернізацією, щоб він був сучасним. Це буде не просто підлатати вікна, а щоб там можна можна було жити і будинок відповідав усім сучасним вимогам. Якщо треба буде будувати – ми будемо будувати так, як ще ніколи не будували», – сказав Олег Немчінов.

Він також згадав про непрямі збитки від російської агресії – ідеться про заміновані поля, знищені заповідники, зруйновані місцеві та національні пам'ятки. За словами міністра, кожне міністерство вже почало вести облік збитків за своїм профілем.

«Дуже важко оцінити втрати інфраструктури, житлового фонду, лікарняного тощо, тому що ми не маємо доступу до багатьох тимчасово окупованих територій, невідомо, що там відбувається, неможливо оцінити ситуацію на ЧАЕС та ЗАЕС, які там втрати, чи можливо відновити. Ще знищення «Мрії» тощо. Все це буде у нашому великому рахунку російським окупантам», – сказав він.

Як інформував ZAXID.NET, Кабінет міністрів ще 3 березня анонсував створення спеціальних фондів для відновлення України після війни та підтримки найбільш вразливих верств населення. З 12 березня розпочався збір коштів у фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури.

«Ми відновимо все, що зруйнували російські окупанти. Кожен дім, кожну квартиру, кожну школу, дитячий садок і лікарню, кожен міст та дорогу», – сказав раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Окрім того, країни Заходу розроблять «план Маршала для України» – комплекс заходів з надання економічної допомоги Україні для її відновлення після завершення війни з Росією. Також західні партнери зарезервували для України заморожені унаслідок санкцій активи Росії, що також можуть бути використані на відновлення України.

А що зараз?

Олег Немчінов повідомив, що є кілкьа доручень президента Володимира Зеленського, що сттосуються короткострокової перспектив відновлення економіки. Ідеться про релокації підприємств, перезапуск тих з них, що у перший тиждень агресії обмежили свою роботу, про переорієнтацію їх на воєнні рейки.

Також ідеться про допомогу малому та середньому бізнесу, що через бойові дії не може платити зарплату працівникам та сплачувати у повному обсязі податки.

«Є вже конкретні доручення прем'єр-міністра профільним міністерствам – економіки, сільського господарства, цифрової трансформації. Разом з Офісом президента, з експертним колом ми за короткий час надамо пропозиції, достатньо обємні, але зрозумілі для всіх і такі, що можна буде реалізувати за короткий час і отримати позитивний ефект», – сказав Олег Немчінов.

Додамо, що президент Володимир Зеленський анонсував податкову реформу, що допоможе бізнесу. Також уряд вживає заходи для уникнення дефіциту пального, дефіциту продовольства та початку посівної кампанії у регіонах, де немає активних бойових дій.